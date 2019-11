Polícia morre em assalto em Luanda que provocou quatro vítimas mortais

A polícia de Angola anunciou esta quarta-feira a morte de quatro pessoas, entre as quais a de um elemento policial, na sequência de uma tentativa de assalto em Luanda.

Segundo um comunicado do Comando Provincial de Luanda, a ocorrência registou-se na noite de terça-feira, na via expressa Benfica-Cacuaco, quando seis elementos a bordo de uma viatura, roubada de uma instituição escolar, simulavam um serviço de táxi.

Os suspeitos anunciaram o assalto aos outros passageiros, tendo alvejado um dos ocupantes, que morreu naquele momento.

"Na tentativa de acudir à situação, um dos passageiros que era oficial da Polícia Nacional, colocado no Comando Municipal de Talatona, disparou contra os meliantes e, em ato contínuo, os outros elementos do grupo dispararam contra o oficial, tendo morte imediata no local", explicou a nota do comando da polícia.

A ação resultou em duas mortes entre os assaltantes, incluindo o motorista da viatura, tendo outro sido encontrado hoje sem vida.

"A Polícia Nacional no local recuperou duas armas de fogo, uma do tipo pistola (Gericho) e a outra do tipo AKM de cano cerrado e diligências estão em curso no sentido de esclarecer os factos, bem como localizar, proceder à detenção dos outros membros do grupo implicados nesta ação e conduzi-los aos órgãos de justiça", refere o comunicado.