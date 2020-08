Polícia ouvida em processo disciplinar confessa sexo oral a sargento na esquadra

Uma agente da polícia de Gales do Sul, no Reino Unido, que está a ser alvo de um processo disciplinar, admitiu ter feito sexo oral ao seu sargento, na esquadra da polícia, "em várias ocasiões". Jemma Dicks, de 28 anos, fez a confissão da audiência disciplinar a que foi presente e que irá avaliar se a agente deve ser afastada.

Segundo a imprensa inglesa, Jemma manteve um relacionamento amoroso com o seu superior Adam Reed, casado, durante 10 meses, entre novembro de 2017 e agosto de 2018. Os encontros sexuais entre os dois ocorriam na esquadra do Centro de Cardiff. Os responsáveis temem que o envolvimento entre os dois e as ‘aventuras’ sexuais na esquadra tenham posto em causa o trabalho desta força de segurança.

Na audiência, Jemma confirmou o relacionamento, mas afirmou que as alegações contra ela feitas só constituem má-conduta simples e não negligência ou má-conduta agravada. O representante do caso Barney Branston, afirmou que só se fosse provada negligência ou má-conduta agravada, poderia a agente ser afastada da polícia.

O sargento Reed, também acusado no processo disciplinar, abdicou do cargo e saiu da polícia logo o escândalo rebentou, pelo que não será presente às audiências disciplinares.