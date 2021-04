Polícia pára à mão armada e pulveriza com gás pimenta militar do Exército nos EUA

"Estou com medo de sair do carro", terá dito o tenente Nazario. O polícia responde que sim, que o militar "deveria estar" com medo. Segundos depois, Carons foi pulverizado com gás pimenta.





Black Army officer held at gunpoint in his car: "I’m honestly afraid to get out."



Cop: "Yeah, you should be."



Cops then pepper sprayed, beat, & handcuffed Army LT Caron Nazario was while in uniform... then let him go



Horrific police violencepic.twitter.com/XMcGHXVKc8 — Qasim Rashid, Esq. ???? ???? (@QasimRashid) April 10, 2021







WATCH: A new lawsuit claims Windsor police officers drew guns, pepper-sprayed uniformed Army officer during traffic stop. More at 5 on #13NewsNow pic.twitter.com/OQotHHnb47 — Ali Weatherton 13News Now (@13AliWeatherton) April 8, 2021

Um militar do Exército dos EUA, Caron Nazario, vai processar a polícia acusando-a de agressão injustificada, após ter sido parado, à mão armada, e pulverizado com gás pimenta.Caron tinha o uniforme vestido, mas nem isso parece ter levado a polícia norte-americana a agir com mais moderação. De acordo com o jornal New York Times, o tenente estava a voltar do seu posto de trabalho quando começou a ver as luzes das autoridades atrás de si. Nervoso, por se encontrar numa estrada escura, Nazario decidiu parar apenas numa bomba de combustível que se encontrava a cerca de um quilómetro e meio dali.Ao parar no posto de combustível, colocou o seu telemóvel no tabelier. Cá fora, a polícia saiu do carro e começou a gritar "saia do carro".Nazario, segundo o processo que foi aberto agora, no caso que remonta a 5 de dezembro, questiona o porquê de o mandarem parar e de estarem a apontar-lhe armas enquanto este mantinha as mãos à vista, fora da janela do veículo que conduzia.Segundo o processo, o militar manteve as mãos para cima enquanto tossia devido ao gás pimenta e pedia à polícia que lhe desapertasse o sinto - uma vez que tinha gás pimenta nos olhos - e vissem se o seu cão, que estaria no banco traseiro, se encontrava bem.Nazario, de 27 anos, formado pela Virginia State University, entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos onde acusa a polícia de revistar ilegalmente o seu carro, de terem usado força excessiva e violado os seus direitos sob a Primeira Emenda. A ação pede milhão de dólares em indenizações compensatórias.Num relatório daquela noite, a polícia alega que o motivo para mandarem Nazario parar terá sido porque o seu SUV não tinha placa de matrícula. O tenente Nazario disse que comprou recentemente um Chevrolet Tahoe e estava à espera dessa mesma placa. O militar alega ainda que tinha placa temporária colada no vidro traseiro e esta estava visível, de acordo com a ação. As autoridades alegam ainda que o militar ofereceu resistência ao não parar de imediato o carro.Nos meios de comunicação locais e redes sociais são apontadas questões raciais como possível causa para o incidente.