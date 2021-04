Polícia que matou jovem ao confundir taser com arma libertada da cadeia após fiança superior a 83 mil euros

O jovem afro-americano, de 20 anos, foi morto em Minnesota, nos EUA, durante uma operação de trânsito na qual foi mandado parar. Terá tentado fugir à polícia resultando num confronto entre a autoridade.



Kimberly Potter, a polícia que disparou acidentalmente sobre um jovem afro-americano de 20 anos no Minnesota, EUA, foi libertada da cadeia após pagar uma fiança de 100 mil dólares, o equivalente a mais de 83 mil euros na conversão.A mulher foi acusada de homicídio involuntário esta quarta-feira e esteve poucas horas na cadeia até ser libertada.Kim Potter admitiu que confundiu a arma de fogo com um taser quando imobilizou Daunte Wright. A 'confusão' resultou na morte do jovem e eclodiu nos Estados Unidos uma onda de revolta sendo já o quarto dia de protestos que exigem justiça por Wright. Kimberly Potter , de 48 anos, escreveu na carta de demissão afirmandou que"amou cada minuto como polícia" a servir a comunidade, mas acredita "que é do interesse da comunidade, do departamento e dos colegas" que renuncie imediatamente.