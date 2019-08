Polícia recorre a gás lacrimogéneo e cassetetes para desmobilizar manifestantes em Hong Kong

A polícia de Hong Kong e dezenas de manifestantes contra o domínio chinês no governo entraram este domingo em confrontos tendo as autoridades recorrido a gás lacrimogéneo e cassetetes.Após o uso da força, os manifestantes dispersaram e voltaram a reunir-se noutros pontos da cidade. Um cocktail molotov foi lançado por um dos manifestantes e o interior de uma estação de comboios em Kwai Fong foi transformado numa nuvem de gás após as autoridades terem lançado várias granadas.

Os protestos têm vindo a escalar na violência desde junho e têm transformando o centro financeiro asiático numa das mais graves crises das últimas década. São um dos maiores desafios populares para o líder chinês Xi Jinping desde que chegou ao poder em 2012.

Apesar da forte resposta policial e da postura severa da China, o movimento contra o governo continua a ter amplo apoio na cidade de mais de 7 milhões de pessoas."Corremos o dia todo, mas não estamos cansados", disse Ah Sing, um manifestante com cerca de 30 anos, citado pela agência Reuters.