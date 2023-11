Polícias de outros estados enviados para reforçar a segurança são assaltados no Rio de Janeiro

Dois agentes do contingente de 300 militares da Força Nacional enviados ao Rio de Janeiro para reforçarem a segurança naquela cidade brasileira foram vítimas esta terça-feira da violência que tinham ido combater. Os polícias foram assaltados ao entrar por engano numa favela da zona norte daquela cidade e ficaram, entre outras coisas, sem as suas pistolas.

De acordo com o relato que fizeram à polícia local, os dois agentes, um do estado de Alagoas, no Nordeste do Brasil, e o outro do Acre, no Norte, entraram na favela do Chapadão, zona norte da capital fluminense, por engano, guiados por uma aplicação de navegação rodoviária. Os homens tinham ido abastecer a viatura de serviço, que não ostenta qualquer insígnia, e acionaram a aplicação para voltar para a base, no Campo dos Afonsos, na zona oeste do Rio de Janeiro, pois ainda não conhecem bem a cidade.

Segundo o relato, ao entrarem na Rua Fernando Lobo, no Complexo do Chapadão, orientados pela aplicação, foram cercados por vários homens armados, presumivelmente traficantes da fação que domina aquela favela. Ainda de acordo com o que contaram aos colegas de farda, os assaltantes, ao saberem que eles são polícias mas de outros estados não os mataram, como costumam fazer com agentes da cidade quando são identificados, mas exigiram que entregassem as potentes pistolas de calibre 9 mm, pertencentes à Força Nacional.

Depois de entregarem as armas da corporação, os agentes dizem ter sido autorizados a seguir caminho, e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao saber do ocorrido, fez uma operação no Chapadão e conseguiu recuperar os armamentos. A Força Nacional, uma força federal subordinada diretamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é composta por efetivos das polícias militares de vários estados do Brasil e atua em ações especiais de apoio e reforço às corporações regionais.