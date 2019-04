Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias detidos por obrigar sem-abrigo a lamber urinol público

Agentes arriscam uma pena de prisão que pode chegar aos 11 anos e uma multa que pode ascender a 300 mil euros.

18:07

Dois polícias de Honolulu, no Havaí, foram detidos, na passada sexta-feira, depois de terem obrigado um homem sem-abrigo a lamber um urinol de uma casa de banho.



De acordo com o jornal Honolulu Star-Advertiser, John Rabago e Reginald Ramones foram acusados do crime de uso indevido de distintivo para privar o cidadão dos seus direitos civis.



Os agentes foram detidos esta sexta-feira três meses depois da ocorrência. Além dos dois polícias identificados, a investigação recai ainda sobre quatro outros agentes.



Os dois homens dizem ser inocentes e foram libertados mediante o pagamento de uma fiança de aproximadamente 22 mil euros cada um.



Ambos poderão enfrentar uma pena de prisão que pode chegar aos 11 anos e uma multa que pode ascender a 300 mil euros.