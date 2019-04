Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião é apreendido pela polícia e é impedido de descolar

Companhia aérea já tem um processo em tribunal participado pelos lesados.

12:48

Um voo da companhia aérea Avianca, no Brasil, foi impedido de descolar do aeroporto de Brasília para Congonhas, na noite desta quinta-feira, depois de ter sido apreendido pela justiça brasileira.



O avião foi confiscado pela polícia a pedido dos lesados da companhia, que lutam por processo em tribunal desde dezembro de 2018.



Os passageiros e tripulantes ficaram retidos durante mais de uma hora dentro do avião.



"Parece que já sabiam que nós não iríamos decolar. toda a gente ficou revoltado pela falta de transparência da companhia aérea", relatou um dos passageiros, Israel Leite, citado pelo jornal Distrito Federal.



O voo estava marcado para as 19h locais. Após o sucedido foi remarcado para as 22h30, mas sem succeso. Por volta da 0h30 o destino da viagem foi alterado para Guarulhos, devido ao horário de fecho do aeroporto de Congonhas.