Revelada causa da queda de avião da Ethiopian Airlines que matou 157 pessoas

Boeing 737 Max despenhou-se e matou todos os passageiros e tripulação a bordo da aeronave.

07:31

Foram revelados esta quarta-feira à noite pormenores relativamente à queda do avião da Ethiopian Airlines que matou 157 pessoas no início de março.



Segundo a ABC News, um dos sensores da aeronave ficou danificado pouco tempo após o avião levantar voo. Não se sabe ainda o que poderá ter danificado o sensor, mas os primeiros relatos apontam para a possibilidade de uma ave ter estado na origem do acidente, avança o mesmo meio segundo fontes próximas da investigação.



As falhas, na sequência do problema no sensor, levaram a que muita informação recolhida pela aeronave estivesse errada, o que acabou por ser fatal para todos os que iam a bordo do avião.



Os pilotos perderam o controlo da aeronave que acabou por cair, vitimando passageiros de mais de 30 países.



Esta quinta-feira esperam-se novos dados sobre a investigação à queda do avião.