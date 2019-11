Português de 27 anos ganha ilha privada ao participar em concurso no Dubai

Brendan Lopes, um português de origem indiana a viver no Dubai, ganhou uma ilha privada após ter participado num concurso do Liv Bank. O jovem, de 27 anos tem dois empregos: é produtor de conteúdos multimédia durante o dia e DJ à noite.

Tudo começou no Dia das Mentiras, quando o Banco do qual Brendan é cliente anunciou um concurso para ganhar uma ilha privada na Nova Escócia, no Canadá. O jovem pensou que se tratava de uma brincadeira, até ser escolhido como um dos concorrentes.

Lopes e outros 18 participantes reuniram-se no Caesars Palace, no Dubai, para disputar o prémio através de lançamento de dados. O objetivo era ser o primeiro a chegar ao número seis.

Braden nunca pensou que seria o vencedor, no entanto a namorada e o pai acreditaram no seu potencial.

Quando chegou o grande momento da vitória, perguntaram-lhe: "Quem tem ilhas privadas são os milionários, e agora és um deles. O que é que tens a dizer?"

Braden disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça: "Estou a pensar numa forma de comprar um barco para chegar à ilha."

Apesar de ainda haver muita papelada para tratar para completar a posse da ilha, o lusodescendente está contente e desejoso de ver a sua nova terra. O que menos o entusiasma são os impostos de propriedade que terá de pagar no futuro.





It’s an end to the game but it's the start of a new journey for Brenden Lopes



Congratulations, you now have your very own private island and AED 100,000 cash!



Stay tuned for more exciting prizes from Liv. #Liv4IslandLife pic.twitter.com/iAkcstH7ZA