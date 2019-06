Omar dos Reis tem 25 anos, é português e é procurado pela Polícia Metropolitana de Londres, em Inglaterra. É suspeito de ter agredido uma mulher com uma vassoura e de a ter estrangulado posteriormente.

O caso remonta a junho de 2018. Segundo a força de segurança, Omar dos Reis já teria feito ameaças à vítima que era sua conhecida.

Num comunicado partilhado na página institucional, a Polícia Metropolitana de Londres apelou a que quem tenha informações sobre o paradeiro do suspeito informe as autoridades.

Relativamente à descrição do homem, a polícia refere que "tem as duas orelhas furadas e cabelo preto curto. Tem ainda duas tatuagens com estrelas na clavícula, com aproximadamente 12 centímetros".