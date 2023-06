A Polícia Federal (PF) brasileira emitiu esta terça-feira um mandado internacional de captura contra Bruno Rodrigues, um cidadão brasileiro mas com nacionalidade portuguesa, por suspeitas da coautoria do homicídio, esquartejamento e ocultação do cadáver do ator de novelas Jeff Machado.A vítima, de 44 anos, foi encontrada a 22 de maio, numa urna enterrada no Rio de Janeiro, com o chão coberto por cimento. Os cães setter de Jeff Machado ajudaram a polícia a encontrar a urna. Rodrigues está em paradeiro desconhecido, e não se descarta a fuga para Portugal.