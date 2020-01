Post Malone cai do palco durante celebrações de Ano Novo em Nova Iorque

Post Malone entrou em 2020 com uma queda do palco em Times Square, Nova Iorque. O artista de 24 anos estava a atuar no evento de Ano Novo de Dick Clark com Ryan Seacrest ao lado do grupo de K-Pop BTS.Na altura em que se encontrava em palco, o músico caiu e teve mesmo de ser ajudado por elementos da equipa do evento.Não é perceptível se Malone caiu totalmente do palco ou se a queda surgiu depois de cumprimentar alguns fãs que se encontravam na linha da frente.Segundo um usuário do Twitter, o cantor tinha acabado de abraçar o apresentador Ryan Seacrest e dirigia-se para os fãs para os cumprimentar quando escorregou.Após o pequeno susto, Malone sorriu e mostrou-se divertido com o momento insólito. Logo de seguida sorriu para uma selfie e continuou as celebrações.