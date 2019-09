Seis praias francesas encerradas devido à presença de algas tóxicas

áreas são como um mil-folhas que se decompõe e se torna num campo com minas. Dá-se um passo e nada acontece. Dá-se outro passo e podemos ser vítimas de um nível fatal de sulfureto de hidrogénio", avisa Andre Ollivro , em declarações ao jornal The Guardian.



Segundo Ollivro, líder de uma campanha contra o chamada 'assassino silencioso', "as algas pode matar em segundos".



Os cientistas acreditam que esta 'praga' está relacionada com a agricultura industrial praticada na região de Bretanha.









sulfureto de hidrogénio.são como um mil-folhas que se decompõe e se torna num campo com minas. Dá-se um passo e nada acontece. Dá-se outro passo e podemos ser vítimas de um nível fatal de sulfureto de hidrogénio", avisa Andre, em declarações ao jornal The Guardian.Segundo Ollivro, líder de uma campanha contra o chamada 'assassino silencioso', "as algas pode matar em segundos".Os cientistas acreditam que esta 'praga' está relacionada com a agricultura industrial praticada na região de Bretanha.

Seis praias francesas na região de Bretanha, no norte do país, foram encerradas devido à presença de uma alga que quando pisada pode ser fatal, avança o canal de televisão France24.Caso o nível de toxicidade for muito elevado, quem pisar estas algas pode perder a consciência ou até morrer. No passado mês de julho, duas pessoas morreram numa semana, em duas praias diferentes na Bretanha, devido a estes organismos tóxicos e à inalação de