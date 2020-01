Preço do petróleo sobe e milhares saem à rua em protesto contra os EUA após homicídio de Soleimani

Depois do ataque aéreo levado a cabo pelos Estados Unidos, dezenas de milhares de pessoas saíram à rua, no Teerão, em protestos após a morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, Quassem Soleimani. O ataque fatal já está a provocar um aumento do preço do petróleo em quase 4% e as ações de Wall Street estão a cair.



Segundo avança a CNN, a maioria das ações de Wall Street caiu na manhã de sexta-feira, 3 de janeiro, depois de ser noticiado o ataque dos Estados Unidos da América em Bagdá, Iraque.

Com toda a turbulência vivida, os preços do petróleo bruto subiram quase 4%, ou seja, 63 dólares - cerca de 56 euros - por barril.

O Ministério do Petróleo do Iraque confirmou que "vários funcionários com cidadania dos EUA", que trabalham para empresas de petróleo no sul do Iraque, já abandoram o país "em resposta à solicitação do governo americano".

Um comunicado do ministério avançou ainda que, apesar do aumento dos preços, as condições nos campos de petróleo em todo o Iraque são normais e que a "produção e exportação não foram afetadas".

Jeffrey Halley, analista do mercado sénior da região Ásia-Pacífico, disse que as ameaças iranianas de retaliação podem significar que as instalações do petróleo serão um alvo.