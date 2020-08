Presidente da Bielorrússia ordena ao Exército para que defenda a integridade territorial do país

O Presidente bielorrusso, Alexandr Lukashenko, ordenou hoje ao seu ministro da Defesa para que tome "as medidas mais rígidas" para garantir a defesa da integridade territorial do país, num contexto de crise política no país.

"Ordeno ao Ministro da Defesa para que defenda a 'joia' ocidental da Bielorrúsia, cujo centro se encontra em Grodno e que tome as medidas mais rígidas para defender a integridade territorial do nosso país", disse o presidente bielorrusso, citado pela agência estatal Belta.

Lukashenko, que está no poder há 26 anos, visitou hoje as unidades militares destacadas em Grodno, na zona ocidental da Bielorrússia, próxima da fronteira com a Polónia, e local de vários protestos da oposição nas últimas semanas.