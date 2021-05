Presidente da Bielorússia diz que não sabia que jornalista seguia a bordo de avião

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou esta quarta-feira o Ocidente de tentar usar o desvio de um avião da Ryanair no passado fim de semana para "travar uma guerra híbrida" contra si próprio, afirmando que não tinha conhecimento que seguia a bordo o ativista Roman Protasevich.



Lukashenko defendeu-se e afirmou que tinha agido legalmente e de acordo com todas as normas internacionais, alegando que os "malfeitores" estavam a tentar utilizar o episódio para minar o sue governo.







"Eles [os malfeitores] ultrapassaram muitas linhas vermelhas e abandonaram o bom senso e a moral humana", defendeu o presidente sobre os ataques políticos.



Vários países direcionaram já os voos para evitar o espaço aéreo da Bielorússia depois do avião da Ryanair, que realizava um voo entre Atenas (Grécia) e Vilnius (Lituânia), ter sido obrigado a desviar para a Minsk, na Bielorrússia.



A bordo seguia o jornalista e ativista Roman Protasevich, opositor do regime bielorusso.