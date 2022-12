Presidente da Federação Francesa de Futebol envia carta à Argentina após abusos a Mbappé

O presidente da Federeção Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, enviou uma carta à Federação Argentina de Futebol (AFA) a indicar que as provocações dirigidas ao jogadores franceses, em especial a Kylian Mbappé, durante as celebrações da vitória no campeonato do mundo do Qatar, foram "longe demais".

Desde a cara do jogador num bebé, caixão ou mesmo cânticos a pedirem minutos de silêncio pelo Mbappé e dizerem que estava morto, Graët considera que os jogadores e adeptos argentinos cometeram "excessos anormais no contexto de uma competição desportiva", de acordo com o jornal francês Le Monde.

"Escrevi uma carta ao meu homólogo na Federação Argentina porque tenho dificuldade em compreender os excessos cometidos, foram longe demais. O comportamento de Mbappé foi exemplar", afirmou o presidente da FFF.

O Ministro da Economia frânces, Bruno Le Maire, também já se tinha pronunciado sobre este assunto e considerou que a atitude dos jogadores argentinos foi "indigna". Questionou ainda "o que está a FIFA a fazer? O desporto é fair play, é respeito pelos outros, é respeito por aqueles que perderam".