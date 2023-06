Presidente da Turquia condena queima de Corão em manifestação na Suécia

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, condenou esta quinta-feira o protesto de quarta-feira na Suécia com a queima de um exemplar do Corão, assinalando que coloca outro obstáculo à adesão do país nórdico à NATO.

Ao discursar perante membros do seu Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, islamista conservador), Erdogan equiparou "aqueles que permitiram o crime" a quem o praticou.

No dia que coincidiu com o início da celebração muçulmana do Eid al-Ahda (Festa do Sacrifício), a polícia permitiu um protesto frente a uma mesquita no centro de Estocolmo em nome da liberdade de expressão, e após um tribunal ter recentemente revogado uma proibição anterior sobre este género de atuação.