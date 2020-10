Presidente do Conselho Europeu e Primeiro-ministro britânico desejam melhoras aos Trump

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desejaram esta sexta-feira uma rápida recuperação ao Presidente dos Estados Unidos e à primeira-dama, após o anúncio de que ambos testaram positivo para a covid-19.

"Desejo a Donald Trump e à sua mulher (Melania Trump) uma rápida recuperação. A covid-19 é uma batalha que todos nós continuamos a travar. Todos os dias. Não importa onde vivamos", publicou Charles Michel numa mensagem na rede social Twitter.

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVID?19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desejou também "uma rápida recuperação" ao Presidente dos Estados Unidos e a Melania Trump numa mensagem publicada no Twitter.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus.