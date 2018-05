Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Parlamento Europeu pede esclarecimentos a Zuckerberg

Antonio Tajani quer perceber os objetivos do fundador do Facebook para "defender os cidadãos europeus".

Por Lusa | 09:12

O presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, esclareceu esta quinta-feira que a deslocação de Mark Zuckerberg ao Parlamento servirá para perceber o que o fundador do Facebook pretende fazer para "defender os cidadãos europeus" antes das próximas eleições europeias.



"Queremos saber o porquê de o Facebook ter decidido pôr na mesa o nome dos cidadãos europeus e pretendemos perceber o que vão fazer antes das eleições europeias. É um debate muito importante, queremos saber a história e o que querem fazer nos próximos meses para defender os cidadãos europeus", elucidou o presidente do PE à entrada para a Cimeira União Europeia-Balcãs, em Sófia (Bulgária).



Mark Zuckerberg aceitou na quarta-feira deslocar-se a Bruxelas para se reunir com "representantes do Parlamento Europeu" sobre a utilização de dados pessoais de milhões de utilizadores daquela rede social.



A audiência do fundador do Facebook decorrerá à porta fechada, com Zuckerberg a reunir-se com Antonio Tajani, com os presidentes dos grupos políticos e com o presidente e o relator da comissão de Liberdades Civis e Justiça.



De acordo com o político italiano, o PE pretende ouvir responsáveis de outras redes sociais, de modo a garantir a existência de "boas regras de proteção dos direitos dos cidadãos".



O PE manifestou interesse em conhecer o alcance do uso abusivo de dados pessoais de utilizadores do Facebook, nomeadamente pela empresa Cambrige Analytica, para interferir em campanha políticas, designadamente a do referendo sobre o 'Brexit'.