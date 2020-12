Presidente turco condena observação "racista" e pede à UEFA que puna os árbitros

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou esta terça-feira "veementemente" os comentários "racistas" atribuídos oa quarto árbitro do jogo Paris Saint-Germain-Basaksehir, da Liga dos Campeões de futebol, e pede à UEFA que puna aquele elemento da equipa de arbitragem.

"Condeno veementemente as observações racistas feitas contra Pierre Webo, membro da equipa técnica do Basaksehir, e estou convencido de que a UEFA irá tomar as medidas necessárias", escreveu Erdogan no Twitter.

O encontro Paris Saint-Germain-Basaksehir, da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, foi hoje interrompido por alegado insulto racista do quarto árbitro a um elemento da equipa técnica turca.