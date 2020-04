Presos no paraíso. A lua de mel nas Maldivas que não acaba devido à pandemia de coronavírus

Presos no paraíso. Parece nome de filme mas é a lua de mel de Raul e Olivia de Freitas, de 28 e 27 anos, um casal sul-africano que se viu obrigado a permanecer nas Maldivas devido à pandemia de coronavírus.







Os voos cancelados devido à pandemia de coronavírus impediu que o casal saísse de Vaavu, nas Maldivas. A lua de mel começou no dia 22 de março e deveria ter acabado dia 28, no entanto, lá permanecem com um desconto da unidade hoteleira.



A embaixada sul-africana já confirmou que os irá repatriar, no entanto ainda terão de esperar. As mais recentes notícias dão conta de que todos os sul-africanos nas Maldivas que desejam repatriar-se serão transferidos para outro resort de 5 estrelas e os custos serão financiados pelo governo.