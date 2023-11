Previsão de chegada de tempestade põe milhares de bombeiros e polícias em alerta máximo em São Paulo

A previsão da chegada este sábado de uma violenta tempestade tropical, com chuvas torrenciais e ventos superiores a 100 quilómetros por hora, fez a cidade de São Paulo, a mais populosa do Brasil, pôr de prevenção dezenas de milhares de bombeiros, polícias e profissionais das áreas de energia, saúde e transportes. A previsão é que os ventos comecem a fazer-se sentir a meio da tarde, pelo horário local, início da noite em Lisboa, e as chuvas fortes cheguem logo depois.

A Proteção Civil colocou em alerta máximo 15 mil bombeiros e agentes, a Polícia Militar, responsável pela segurança pública, também entrou em regime de prevenção máxima, e a concessionária de fornecimento de energia, a ENEL, fortemente criticada pelas constantes interrupções de energia na cidade e pela demora no atendimento às reclamações, enviou a milhões de consumidores um comunicado avançando que todos os seus 17 mil colaboradores estão em regime de plantão emergencial, quer os técnicos que trabalham na rua quer os atendentes nos canais de contacto com o público. Desde a manhã deste sábado, representantes dos governos da cidade de São Paulo, de cidades da área metropolitana, do governo do estado e outras autoridades estão reunidas num gabinete de crise, para tentarem dar uma resposta mais ágil aos problemas que são esperados do que a que deram durante a tempestade que se abateu sobre a região no início do mês.

Dia 3 passado, oito pessoas morreram durante um violento temporal em São Paulo que teve ventos de 103 km por hora e chuvas superiores a 100 mm num curto espaço de tempo. Durante o vendaval, 1281 árvores caíram ou foram arrancadas pela raiz pela ventania, levando com elas postes e fios de energia, bloqueando inúmeras ruas e avenidas e deixando sem luz no pior momento 3,7 milhões de imóveis, entre residências, empresas, comércios e até hospitais, milhares dos quais só tiveram a energia restabelecida uma semana depois.

Por isso, medidas especiais foram tomadas para tentar evitar falhas e danos este sábado em locais como hospitais, aeroportos, estações de comboios e metropolitano, entre outras de interesse público, e equipas de emergência foram espalhadas por pontos estratégicos, pelo menos de acordo com as informações oficiais. Eventos ao ar livre com previsão de grande aglomeração de pessoas foram cancelados, e a população está a receber mensagens nos telemóveis alertando para os riscos e avançando medidas que cada uma delas pode adotar para se proteger, se o temporal for tão forte quanto se espera.