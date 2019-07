Primeira caixa multibanco com reconhecimento facial inaugurada em Espanha

A primeira caixa multibanco com recurso ao reconhecimento facial foi inaugurada esta segunda-feira, em Valência, Espanha.Estas caixas multibanco incluem um hardware e software capazes de capturar a imagem do rosto do cliente e validar até 18 mil pontos da imagem, garantindo por isso a identificação segura da pessoa, avança o jornal El País. Desta forma, os clientes não vão precisar de marcar qualquer código.A CaixaBank foi a primeira instituição bancária a apresentar o novo sistema tecnológico, através da publicação de um vídeo que mostra as funcionalidades deste sistema.