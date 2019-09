Primeiro casal com síndrome de down a dar o nó no Reino Unido pode ser separado

O primeiro casal com síndrome de down a dar o nó no Reino Unido arrisca-se a ser separado depois de 24 anos de casamento. Na origem da separação está o estado de saúde do homem.

Tommy e Maryanne Pilling casaram em julho de 1995 numa igreja em Essex, Inglaterra. Desde então que marido e mulher fazem a sua vida de casal de forma autónoma. No entanto, um problema de saúde que afeta Tommy pôs a rotina de ambos em risco.

Tommy, de 61 anos, foi diagnosticado com demência e a sua condição tem vindo a piorar. O prognóstico foi feito há cinco anos atrás e com o desenvolvimento da doença, Tommy tem momentos em que já não reconhece a mulher, deixando-a "histérica".

A irmã de Maryanne, Lindi Newman, disse ao jornal Express que o marido da irmã tem várias crises, mais frequentes durante a noite, em que se esquece de quem é a mulher. No decorrer destes episódios, o casal fica muito perturbado recorrendo a empurrões e gritos.

Lindi adianta que Tommy deverá ser deixado aos cuidados de uma residência de forma a ser acompanhado em todos os momentos. Segundo a irmã de Maryanne, esta poderá não vir a acompanhar o marido na nova morada devido ao estado em que fica quando este sofre lapsos de memória.

Maryanne disse durante uma entrevista de televisão no ano passado que o dia do seu casamento foi o melhor dia da sua vida e que quando Tommy lhe perguntou se queria casar com ele, "não teve de pensar duas vezes".