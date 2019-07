Têm síndrome de Down e estão apaixonados. Dylan e Amelie foram coroados rei e rainha de baile de finalistas

Dylan Hughes e Amelie Barker, um jovem casal com síndrome de Down, foram coroados rei e rainha no baile de final de ano na escola Monmouth Comprehensive em Ross-on-Wye, em Inglaterra.



O casal, muito popular na escola, não queria acreditar na votação e foi surpreendido quando os colegas aplaudiram de pé a coroação.

A mãe de Dylan, Victoria Hughes, de 45 anos, disse ao jornal The Sun que "só havia uma rapariga que Dylan queria levar ao baile de final de ano".

Como manda a tradição, os alunos votam sempre no casal mais popular. Os colegas decidiram então coroar os dois jovens com síndrome de Down como rei e rainha.

Victoria Hughes revelou ao jornal britânico que o filho "chegou a casa muito feliz e não queria tirar a coroa".

A diretora da escola, Hayley Page, reconheceu o nível de inclusão e dos valores presentes na comunidade escolar, uma vez que "o respeito por Dylan e Amelie os levou a ser coroados".

Apesar de se conhecerem desde os três anos, o romance entre os dois jovens só começou, segundo os pais, há cerca de seis meses. "Quando chegaram à adolescência, começaram a olhar um para o outro de maneira diferente", explicou a mãe.

Victoria Hughes disse que na escola Monmouth Comprehensive, os adolescentes com síndrome de Down ficaram "muito próximos durante o último ano e toda a gente começou a perceber que poderiam gostar um do outro".