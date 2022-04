Primeiro-ministro espanhol promete dar explicações sobre escândalo de espionagem

O primeiro-ministro espanhol prometeu “prestar contas e trabalhar com transparência” para esclarecer o escândalo da alegada vigilância a mais de 60 líderes separatistas catalães com o programa espião ‘Pegasus’. A promessa foi feita esta quarta-feira, durante uma sessão tensa no Congresso na qual a ministra da Defesa, Margarita Robles, desafiou os independentistas a provarem que a espionagem existiu, mas ao mesmo tempo admitindo-a, como quando perguntou: “O que deve fazer um Estado quando alguém viola a Constituição e declara a independência?”.









O tema da vigilância ilegal aos separatistas foi lançada no debate pela ERC, que ameaça travar, na votação desta quinta-feira, o decreto anticrise de Sánchez para fazer frente ao impacto da guerra na Ucrânia. “A pergunta é se desta vez ordenaram a espionagem: se o fizeram, é terrivelmente grave, mas se não o ordenaram, é ainda mais grave, porque não limparam as cloacas”, acusou Gabriel Rufián, porta-voz do partido republicano catalão no Congresso.

Sánchez garante que o caso será investigado com total transparência pela Comissão de Segredos Oficiais do Congresso, pelo CNI (agência de espionagem espanhola) e pelo Provedor de Justiça. Mas Robles não se mostrou tão conciliadora e acusou os separatistas de “se fazerem passar por vítimas” quando, na verdade, são eles “quem não defende o Estado de Direito e os direitos de todos”, como ficou provado durante o referendo ilegal de 2017.