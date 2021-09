A primeira sessão da mesa de diálogo sobre o futuro da Catalunha serviu esta quarta-feira para marcar posições: de um lado, os independentistas apontam ao objetivo final de um referendo e amnistia para todos os envolvidos no processo separatista dos últimos anos; do outro, o governo liderado por Pedro Sánchez aposta tudo num diálogo a longo prazo, sem pressões nem calendário pré-determinado, mas sempre dentro da legalidade constitucional.





Sánchez e o líder do governo autonómico da Catalunha, Pere Aragonés, estiveram reunidos durante mais de duas horas no Palau da Generalitat, em Barcelona, no primeiro encontro frente a frente entre os responsáveis máximos dos executivos de Espanha e da Catalunha em vários anos.