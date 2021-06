Supremo espanhol prevê libertar "de forma imediata" líderes independentista catalães presos

Os líderes separatistas catalães responsáveis por ato independentista de 2017 podem vir a ser libertados "de forma imediata". A notícia é avançada pelo jornal El Confidencial que avança que o Supremo Tribunal de Espanha prevê deixar os presos em liberdade o quanto antes.O Executivo tem a opção de submeter a certificação oficial dos indultos ao Supremo Tribunal de Espanha ainda este mês, abrindo a porta à libertação antes da medida ser publicada no Boletim Oficial do Estado. "A exigência de proceder com o máximo cuidado e prioridade permite encurtar os prazos para retirá-los da prisão", descreve o jornal espanhol.O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já tinha anunciado esta segunda-feira em Barcelona que esta terça-feira vai propor em Conselho de Ministros a concessão de indultos aos líderes separatistas catalães que estão na prisão pelo seu envolvimento na tentativa independentista de 2017.

"O Governo de Espanha decidiu enfrentar o problema e procurar a concórdia", disse Sánchez num discurso perante 300 representantes da sociedade civil catalã.

Os políticos catalães que organizaram em 2017 um referendo ilegal sobre a autodeterminação da região foram julgados em 2019 e nove deles estão a cumprir penas de prisão que vão até um máximo de 13 anos de prisão pelo crime de sedição (contestação coletiva contra a autoridade).