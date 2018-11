Primeiros bebés geneticamente modificados criados na China

Cientista que afirma ser responsável pela 'criação' tem objetivo de diminuir contaminação pelo vírus da SIDA no país.

Um cientista chinês afirmou esta segunda-feira que é o responsável pela criação dos primeiros bebés com modificações genéticas do mundo. O investigador He Jiankui afirma que alterou os embriões para que os bebés tivessem resistência natural à infeção pelo vírus da SIDA – uma capacidade que o investigador deseja ampliar para diminuir a contaminação pelo vírus no país.

Jiankui explica que optou por alterar os embriões pelo facto das modificações genéticas em pessoas adultas não poderem ser transmitidas para as gerações futuras, segundo avança a agência Associated Press.

No entanto, a experiência não foi publicada em nenhum jornal científico e outros cientistas do mundo estão a questionar as questões éticas e humanas presentes no teste. A lei dos Estados Unidos, por exemplo, proíbe este tipo de teste em humanos.

"Isto é inconcebível. Uma experiência em seres humanos não é moral ou eticamente aceite", avalia o investigador da Universidade da Pensilvânia e editor de uma publicação científica sobre genética, Dr. Kiran Munsunuru.

Jiankui, todavia, defende o trabalho e lembra que, antes dos bebés, passou anos a praticar este tipo de modificações genéticas em ratos e macacos, tendo feito patentes para os diversos métodos que desenvolveu.

O investigador adianta também que os casais envolvidos na pesquisa consentiram as mudanças feitas nos embriões e garantiu que os bebés estão salvaguardados pelos seguros de saúde e acompanhamento médico feito por ele até os 18 anos.

"Eu acredito que isso vai ajudar as famílias e crianças", concluiu o cientista.