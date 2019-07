Princesa Anne e Timothy Laurence de luto

Timothy Laurence, oficial da marinha britânica e marido da princesa Anne – filha da rainha Isabel II – está de luto. Barbara Alison Laurence, mãe de Timothy Laurence, morreu no passado dia 02 de julho, aos 90 anos, em Horsfall House, Minchinhampton.

A informação foi avançada no obituário do jornal Telegraph.

De acordo com o portal de notícias Hello!, o funeral de Barbara Alison Laurence vai realizar-se no próximo dia 20 de julho, na Igreja de St Giles, em Great Wishford.

Os familiares de Barbara pedem que, no velório, os presentes na cerimónia não levem flores. Em vez disso, é solicitado que façam doações para o RNLI - Royal National Lifeboat Institution - a maior instituição de caridade que salva vidas no mar em torno das costas do Reino Unido, da República da Irlanda, das Ilhas do Canal e da Ilha de Man.

A princesa Anne, única filha da rainha Isabel II, e Timothy Laurence estão casados desde 1992.