Princesa casa-se com plebeu e abandona título real no Japão

Ayako é a última mulher a deixar a família imperial do seu país.

18:05

A princesa do Japão, Ayako de Takamado, de 28 anos, abandonou o título real e casou-se com um plebeu de 32 anos esta segunda-feira. O noivo, Kei Moriya, é trabalhador da transportadora Nippon Yusen.



O casamento aconteceu no Santuário Meiji de Tóquio e fez de Ayako a última mulher a deixar a família imperial do Japão.

"Estou muito feliz por me casar e ter aqui tantas pessoas a visitar-nos e felicitar-nos", afirmou a princesa numa conferência de imprensa logo após a cerimónia privada de casamento xintó, a religião tradicional do país, avança a agência Reuters.

As pessoas da família real japonesa têm liberdade para se casar com quem desejarem há pelo menos três gerações. A renúncia ao título imperial, no entanto, é uma prática que a lei de sucessão do país impõe apenas para as mulheres.

O imperador Akihito, por exemplo, foi o primeiro príncipe herdeiro a escolher casar-se com uma mulher fora da família real que tinha conhecido num jogo de ténis. Akihito não precisou abandonar o título e a mulher tornou-se a imperatriz Michiko.

Após assinar os papéis do casamento, a princesa chamar-se-á Ayako Moriya e será também uma mulher comum.