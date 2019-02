Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

William sentia "vergonha" de Diana durante divórcio com Carlos

"O meu pai nunca me envergonha, mas a minha mãe às vezes sim", disse o príncipe quando era criança.

13.02.19

O livro biográfico "Harry: Life, Loss and Love", da autoria da escritora Katie Nicholl, está a dar que falar pelas revelações polémicas que envolvem os dois irmãos Harry e William, filhos de Diana e Carlos.



A obra nasceu das declarações de amigos e fontes próximas dos dois príncipes e uma das que mais está a chocar os admiradores da família real é a de que William terá sentido "vergonha" de Diana, aquando do divórcio polémico dos pais, envolto em rumores de traição de ambos.



Quem o afirma é Kitty Dumbleby, amiga de infância do marido de Kate Middleton: "Lembro-me do William sofrer bastante com o que se passava em casa com os pais. Na época, corria muita tinta acerca do casamento de Carlos e Diana estar em risco de terminar. Recordo-me dele dizer: 'O meu pai nunca me envergonha mas a minha mãe às vezes sim'", disse em declarações à escritora britânica.



Harry sentia que vivia "à sombra" do irmão



Nasceu apenas dois anos depois, no entanto, o príncipe Harry sempre sentiu que vivia "na sombra" do irmão mais velho, William.l.



De acordo com uma amiga próxima da princesa Diana, o pequeno Harry sempre se sentiu "posto de lado" pela mãe, que por sua vez acabava por dar mais atenção ao filho mais velho, uma vez que este era o herdeiro legitímo ao trono real.



"Lembro-me de o Harry reclamar quando ele e o irmão estavam com a mãe por o irmão mais velho ser sempre o centro das atenções (...) foram várias as situações nas quais o menino ficou triste ou enciumado das atenções dadas por todos, mas principalmente pela mãe, ao irmão mais velha", afirmou.