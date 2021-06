Prisão preventiva para mulher que cortou pénis do patrão

O tribunal de instrução de Martorell, em Espanha, ordenou a prisão da mulher que cortou o pénis ao dono do bar onde trabalhava em Sant Andreu de la Barca, em Barcelona.



A mulher afirmou que se tinha tratado de legítima defesa, uma vez que o patrão a tinha tentado violar. Segundo a agressora e alegada vítima de abusos sexuais, o homem vinha a forçá-la a relações sexuais não consentidas há algum tempo.







A mulher foi detida pelos Mossos d'Esquadra e confessou que o patrão a violava há algum tempo e após uma nova tentativa, agarrou na faca de cozinha e cortou o genital.



De acordo com o jornal El País, o juiz decidiu manter a mulher em prisão preventiva por "crime de lesão grave com instrumento perigoso" após ter verificado contradições na sua versão dos factos que não coincidiam com as provas policiais.



Os Mossos d'Esquadra descobriram que os dois viviam como um casal. Até agora não existem provas de que a mulher estaria a ser alvo de abusos sexuais.



O homem encontra-se internado, depois de ter sido submetido a uma reconstrução do pénis.