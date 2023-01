Produção de ópio em Myanmar cresce 88% em 2022

A produção de ópio em Myanmar (antiga Birmânia) cresceu 88% em 2022, um aumento recorde explicado pela crise económica desde o golpe de Estado da junta militar em 2021, segundo um relatório das Nações Unidas.

Os autores do estudo divulgado esta quinta-feira estimam que a produção de ópio atingiu 790 toneladas no ano passado, contra as 420 toneladas de 2021 e quase o dobro da produção em 2020, quando atingiu o valor mais baixo desde que os relatórios começaram a ser realizados, com apenas 400 toneladas.

"Agricultores em áreas remotas e propensas ao conflito tiveram pouca escolha senão voltar ao ópio. (...) Os agricultores veem o ópio como uma garantia de rendimento sobre outras culturas", disse Jeremy Douglas, representante do Sudeste Asiático e do Pacífico do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, durante uma apresentação em Banguecoque, na Tailândia.