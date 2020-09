Professor impedido de lecionar em jardim de infância por ter várias tatuagens

Um professor de Essonne, em França, foi impedido de lecionar num jardim de infância por ter o corpo todo tatuado. A decisão ocorreu após uma inspeção académica, motivada por reclamações de alguns pais sobre a sua aparência física.

O docente, conhecido por ‘Hoody Freaky’, relatou o caso indignado à BFMTV, garantindo que não compreende o porquê de estar a ser excluído devido à sua imagem.

"As tatuagens não me impedem de cumprir a minha missão enquanto pedagoga. As crianças gostam de mim e acham que eu sou ‘fixe’", explicou.