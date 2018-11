Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor isola menino com cancro para "não contagiar" colegas

Criança chinesa de 13 anos foi obrigada a sentar-se sozinha e impedida de fazer três exames.

Um menino chinês de 13 anos foi isolado das outras crianças na sala de aula pelo próprio professor por ter cancro. O docente tomou esta iniciativa para que Zhou Xiaozhou "não contagiasse" os colegas.



Zhou sofre com um linfoma Non-Hodgkin que não se transmite, não havendo qualquer perigo para as crianças que partilham a sala com o menino. A situação, divulgada pelos media da China, foi denunciada pelo pai do jovem nas redes sociais quando percebeu que o filho não tinha recebido notas dos testes.



Xiaozhou foi transferido para a Escola Primária Liancheng, em Quanzhou, para estar mais próximo dos progenitores enquanto recuperava das sessões de quimioterapia a que foi submetido.



Aqui, foi sujeito ao desconhecimento do professor que, além da humilhação a que sujeitou o menino, impediu-o de fazer três exames. "Conseguem imaginar o que o meu filho sofreu durante os exames? Foi forçado a ficar ali sentado como um tonto. Quão triste terá ficado?", afirmou o pai Zhou Xiongying.



Após o sucedido, o professor - que era também vice-diretor do estabelecimento de ensino - foi suspenso. A escola abriu uma investigação.