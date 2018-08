Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino com cancro foi 'convidado especial' em casa de Sergio Aguero

Criança esqueceu por momentos a doença que tem ao lado do avançado do City.

10:20

O craque do Manchester City, Sergio Aguero, convidou uma criança de dez anos com cancro e a família para visitarem a sua casa. O jogador ofereceu vários presentes ao rapaz e deu-lhe uma mensagem de força para combater a doença.



O jovem Callum Foy, de dez anos, esqueceu por algumas horas a doença que o tem aterrorizado e esteve feliz ao lado do avançado do City que lhe ofereceu chuteiras, camisolas e bolas assinadas.



Callum foi diagnosticado com uma doença rara que é conhecida como sendo a causa do crescimento de vários tumores por todo o corpo.



O menino, que está a receber tratamentos contra um tumor no pescoço, vai viajar até à Alemanha em setembro, onde deverá durante 10 semanas para continuar os tratamentos. O rapaz tem ainda um tumor inoperável no cérebro.