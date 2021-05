Professora apanha quatro anos de cadeia por sexo com três alunos menores. Engravidou de um deles

Uma professora assistente de uma escola no estado norte-americano do Texas foi condenada a quatro anos de prisão efetiva por manter relações sexuais com três alunos menores. Ashlyn Bell, de 24 anos, engravidou de um dos adolescentes.

Em tribunal, a docente alegou que foram os menores que a seduziram e que "não sabia" que era crime manter relações sexuais com alunos. A jovem defendeu ainda que não sabia que os adolescentes eram menores de idade. Os alunos em causa tinham entre 16 e 17 anos.

A polícia começou a investigar após ouvir rumores de que os alunos da escola comentavam a gravidez da professora e de ‘atirarem’ culpas uns para os outros sobre quem a havia engravidado. Os rumores vieram a confirmar-se.

A mulher tinha por hábito ir buscar os menores a uma estação de serviço, após o final das aulas. Mantinha relações sexuais com os menores no carro, com a filha de três anos no banco de trás, e também na própria casa.

Segundo o Texarkana Gazette, a mulher acabou por confessar os crimes, de abuso sexual de menores e de relação imprópria entre educados e aluno. O júri pediu quatro anos de prisão pelo abuso sexual do aluno mais novo e pena de dez anos de prisão, com pena suspensa, para as relações com os dois alunos de 17 anos.

Ashlyn ficará ainda no registo de criminosos sexuais e não poderá voltar a dar aulas. Em maio o juiz decidirá ainda se a professora terá que fazer terapia ou ficar sujeita a vigilância eletrónica após sair da cadeia.