Professores expulsam alunos da sala de aula por usarem máscara

Pelo menos dois alunos da escola The Abbey School, em Faversham, Inglaterra, foram expulsos da sala de aula por estarem a usar máscara durante as aulas.



Os professores dizem que as máscaras atuam como uma 'barreira à aprendizagem' e devem ser retiradas durante as aulas, avançou o The Sun.





Elouise Gould, de 33 anos, diz que a filha Paige, de 13 anos, foi posta na sala de 'reflexão' três vezes esta semana por usar máscara na sala de aula.



Máscaras obrigatórias desde o 2.º ciclo e recomendadas no 1.º ciclo agradam diretores escolares Leia também



"Na sala de reflexão eles têm de usar uma máscara, o que é ridículo. Eles estão a tirá-la da aula e a impedi-la de interagir com professores e amigos", refere.



Já Karly May, de 32 anos, diz que o filho, Albie May, também foi colocado em isolamento por usar máscara na sala.

O jovem de 15 anos opta por usar máscara para proteger um avô com doença terminal e a irmã de nove anos, que tem doença pulmonar crónica e um sistema imunológico fraco.

"Neste momento estou no limbo porque quero manter os meus filhos na escola, mas eles não podem usar máscaras. Eles não permitem porque não é uma orientação do governo", disse Karly May.



Uma porta-voz da escola já se pronunciou ao dizer que a proibição "apenas afetou dois alunos em 1.200".



"O resto da comunidade escolar está segura e feliz. Se algum aluno dissesse que tinha algum problema de saúde em que precisava de usar uma máscara, a escola, é claro, seria sensível a isso", acrescenta. "Estamos apenas a seguir as orientações do governo e do Departamento de Educação".