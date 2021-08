Programa Alimentar Mundial alerta sobre insegurança alimentar no Afeganistão

O Programa Alimentar Mundial alertou esta sexta-feira que "uma pessoa em cada três" corre risco de carência alimentar no Afeganistão face à guerra e aos efeitos do aquecimento global, disse a responsável do PAM em Cabul, Mary-Ellen McGroarty

"Além do conflito, a população afegã já enfrentava uma grave crise alimentar em 2021, um ano que já estava definido como muito difícil", disse McGroarty à France Presse.

O país, que está a ser afetado pelas consequências económicas provocadas pela pandemia de covid-19, "enfrenta a segunda seca em três anos" sendo que a população ainda não recuperou das secas que assolaram o Afeganistão em 2017 e 2018.