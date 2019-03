Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Projeto de Theresa May sofre terceira humilhação

Parlamento britânico recusa de novo, por 58 votos, o projeto da primeira-ministra.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:46

No dia que deveria selar a saída do Reino Unido da União Europeia, os deputados britânicos rejeitaram esta sexta-feira, pela terceira vez, o projeto de Brexit de Theresa May. A votação deixa o processo numa encruzilhada perigosa e força a primeira-ministra britânica a ir a Bruxelas de novo para negociar uma saída para um impasse sem fim à vista.



May perdeu, desta feita, por uma diferença de 58 votos (344 contra, 286 a favor), pelo que o Brexit já não poderá acontecer no prazo alternativo, que seria 22 de maio.



Agora, ante a confirmação do chumbo do projeto de May, o governo britânico tem de apresentar um projeto viável até 12 de abril. Nessa altura, ou há um plano de Brexit aprovado ou restam duas opções: uma saída da UE sem acordo (o Brexit duro); ou um novo adiamento do Brexit, para negociar uma saída construtiva.



Caso esta opção seja aceite em Londres e Bruxelas, os britânicos terão de participar nas eleições europeias de maio, algo que desagrada a todos no Reino Unido, pois implica um investimento avultado em eleições para uma organização da qual os britânicos decidiram sair.



Os alarmes soaram sexta-feira na UE, com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a anunciar uma reunião de emergência dos líderes europeus "a 10 de abril". Ante tantas incertezas, os olhos estão postos nas votações ‘indicativas’ de segunda-feira em Londres, nas quais os deputados britânicos reatam a busca de uma saída do impasse.