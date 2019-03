Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terceira tentativa para aprovar acordo do Brexit

Theresa May espera que promessa de demissão seja suficiente para convencer rebeldes conservadores.

Por Ricardo Ramos | 01:30

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai tentar esta sexta-feira, pela terceira vez, que o Parlamento aprove o seu acordo do Brexit, esperando que a sua promessa de demissão seja suficiente para convencer os rebeldes do seu partido a votar a favor do documento.



O Reino Unido precisa de aprovar o acordo até à meia-noite desta sexta-feira para a UE aceitar o adiamento da data de saída para 22 de maio. Caso contrário, o país sairá da União Europeia sem acordo no próximo dia 12.



O presidente do parlamento, John Bercow, tinha avisado que só permitiria uma terceira votação se o acordo incluísse "mudanças significativas", o que não é o caso.



Para contornar este obstáculo, May decidiu separar o acordo do Brexit da Declaração Política sobre a futura relação com a UE, submetendo a votação apenas o primeiro. Uma medida que, legalmente, é válida mas que provocou a revolta da oposição trabalhista, que recusa aprovar um acordo que colocaria o país fora da UE "sem fazer a mínima ideia sobre o rumo a tomar", algo que o partido diz ser "inaceitável".



Também não é certo que a promessa de May de se demitir antes do verão se o acordo for aprovado seja suficiente para convencer os rebeldes conservadores que até agora o têm rejeitado.



Cerca de duas dezenas desses rebeldes já disseram que, desta vez, votarão a favor para evitar a ameaça de um novo referendo ou de uma revogação do Brexit, mas esse número não é suficiente para garantir a aprovação.