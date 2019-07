Protesto contra construção de fábrica de incineração reúne 10 mil na China

Milhares de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira numa cidade do centro da China contra a construção de uma fábrica de incineração de lixo, no último de vários protestos, que resultaram já em vinte detidos, segundo a Radio Free Asia.A dimensão dos protestos em Wuhan, a capital da província de Hubei, aumentou ao longo desta semana e atingiu hoje o ponto máximo, com 10.000 manifestantes a reunirem-se em torno dos escritórios do governo local.Os protestos foram recebidos por um grande contingente de policias regulares e de choque, segundo fotos que circulam nas redes sociais chinesas, enquanto a resposta violenta da polícia foi criticada por internautas.Wuhan, como muitas outras cidades na China, enfrenta um crescente problema de gestão de resíduos, à medida que a urbanização gera densos centros populacionais com pouco espaço.A construção da fábrica em Yangluo, o distrito de Wuhan onde ocorreram os protestos, vai ser feita num local onde anteriormente estava prevista a construção de um parque público.A maioria das detenções envolvem internautas que partilharam informação sobre os protestos através do WeChat, o equivalente chinês ao WhatsApp.Um residente local, citado pela emissora RFA, explica que os protestos ocorreram "espontaneamente", face à indiferença das autoridades locais, que repetidamente ignoraram queixas dos moradores sobre a construção da usina, que acreditam que será prejudicial para a saúde."A qualidade do ar já é muito má em Yangluo e as águas subterrâneas estão contaminadas há mais de uma década, e agora ainda anunciam a construção de uma fábrica de incineração de lixo que é uma ameaça às nossas vidas", lamentou o morador.Décadas de acelerado crescimento económico causaram sérios problemas ambientais na China, com as principais cidades do país a serem frequentemente cobertas por um manto de poluição e parte dos solos contaminados.As autoridades chinesas têm tido dificuldades em processar o lixo gerado, em resultado da rápida urbanização do país e aumento dos índices de consumo.Em dezembro de 2016, um deslizamento de terras num parque industrial em Shenzhen, o centro da indústria tecnológica da China, situado na província de Guangdong, resultou na morte de 70 pessoas e enterrou 33 edifícios.O acidente deveu-se à excessiva acumulação ilegal de resíduos de construção em montes com 100 metros de altura.O Governo de Shenzhen admitiu, na altura, as dificuldades em processar os 30 milhões de metros cúbicos de entulho que a cidade gera anualmente.