Protestos contra Presidente provocam 17 mortes no Peru

Pelo menos 17 pessoas, entre os quais dois adolescentes, morreram em confrontos com a polícia no sul do Peru, devido a protestos contra o presidente, Dina Boluarte, informou esta segunda-feira o gabinete de direitos humanos do país.De acordo com declarações do diretor regional da Saúde de Puno, Ismael Cornejo, à estação de rádio local RPP, alguns dos corpos apresentavam ferimentos de bala.Os confrontos, que tiveram lugar em Juliaca, no sul do país, deixaram 68 pessoas feridas, avançou um funcionário do ministério da Saúde de Puno, Henry Rebaza, ao canal de televisão estatal TV Peru.As mortes aconteceram na sequência de protestos que exigem eleições antecipadas e a libertação do ex-presidente Pedro Castillo que se encontra detido, devido a uma acusação de rebelião. Os manifestantes apelam ainda à demissão do novo presidente, Dina Boluarte, ao encerramento do Parlamento e a alterações na Constituição.Os protestos tiveram início em dezembro depois da detenção de Pedro Castillo que tentou dissolver ilegalmente o Parlamento.