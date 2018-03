Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Putin diz que “grupo grande” de civis deixou Ghouta Oriental

Tropas sírias iniciam avanço terrestre no segundo dia da trégua decretada por Moscovo.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:57

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta quarta-feira que um "grupo bastante grande" de civis foi retirado de Ghouta Oriental. As afirmações contradizem o chefe da diplomacia russa.



Sergei Lavrov repetiu ontem que os grupos rebeldes que dominam aquela região dos arredores de Damasco bombardeiam o corredor humanitário criado pela Rússia, impedindo a saída de civis e a entrega de ajuda à população.



Putin, contudo, não explicou se as evacuações aconteceram desde que, na terça-feira, entrou em vigor uma trégua diária de cinco horas implementada pela Rússia.



No primeiro dia, a trégua foi violada, com rebeldes e russos a culparem a outra parte. Ontem, a pausa nos combates terá sofrido menos violações, mas de tarde os bombardeamentos recomeçaram e tropas terrestres sírias apertaram o cerco aos rebeldes que controlam Ghouta, entre eles o Jabhat al-Nusra, ligado à al-Qaeda.



A Rússia reiterou que está a fazer tudo para implementar a trégua, mas, apesar das afirmações de Putin, não há relatos sobre a saída de civis. Por outro lado, a Cruz Vermelha alertou que cinco horas de trégua não permitem a chegada de caravanas humanitárias.



Arsenal químico com ajuda norte-coreana

A Coreia do Norte terá ajudado a Síria a construir armas químicas. Um relatório da ONU afirma que o regime de Kim Jong-un enviou para a Síria equipamento para a construção de armas proibidas entre 2012 e 2017.



Diz ainda que especialistas norte-coreanos em mísseis foram vistos em centros militares sírios. Paralelamente, os EUA acusaram a Rússia de não cumprir o acordo de 2013 para destruir o arsenal químico sírio.