Putin diz que qualquer agressão contra a Bielorrússia é considerado um ataque à Rússia

O presidente russo Vladimir Putin acusou esta sexta-feira a Polónia, membro da NATO, de ter ambições territoriais na antiga União Soviética e afirmou que qualquer agressão contra a Bielorrússia seria considerado um ataque à Rússia.

A Polónia deslocou, na quarta-feira, soldados para o leste do país depois de membros do Grupo Wagner terem chegado à Bielorrússia, informou o secretário da agência noticiosa estatal PAP, citado pela Reuters. O país nega quaisquer ambições territoriais na Bielorrússia.

O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, apareceu, na quarta-feira , num vídeo divulgado a dar as boas-vindas aos seus combatentes na Bielorrússia, afirmando que, por agora, não participariam na guerra da Ucrânia , mas ordenando-lhes para reunirem forças para África enquanto treinavam o exército bielorruso.Na quinta-feira, o ministério da defesa bielorrusso afirmou que os mercenários do grupo Wagner tinham começado a treinar as forças especiais num campo militar a poucos quilómetros da fronteira com a Polónia.