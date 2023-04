Putin espera recuperação de receitas de gás e petróleo após queda de 45%

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, previu esta terça-feira que as receitas de gás e petróleo para o orçamento federal, que no primeiro trimestre caíram 45% face ao mesmo período de 2022, vão normalizar no final do segundo semestre.

"Para finais do segundo trimestre aguarda-se que, no contexto do aumento dos preços do petróleo, a situação se altere e comecem a afluir as receitas adicionais de petróleo e de gás para o orçamento", disse Putin numa reunião com membros do Governo russo sobre o desenvolvimento socioeconómico do país.

Entre janeiro e março, a contribuição de gás e petróleo para os cofres do Estado russo ascendeu a 1,6 biliões de rublos (18.744 milhões de euros), menos 45% em relação aos três primeiros meses de 2022.