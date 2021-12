Putin pede garantias a Biden sobre o não alargamento da NATO a leste

O Presidente russo Vladimir Putin denunciou esta terça-feira perante o seu homólogo norte-americano Joe Biden o crescente potencial militar da NATO juntos às fronteiras da Rússia e pediu "garantias" sobre o não alargamento da Aliança para leste.

"A NATO efetua perigosas tentativas de utilizar o território ucraniano e reforça o seu potencial militar junto às nossas fronteiras, e por isso a Rússia mantém um sério interesse em seguras garantias jurídicas que excluam um alargamento da NATO a leste", indicou o Kremlin em comunicado, após um encontro virtual "franco e profissional" entre os Presidentes russo e norte-americano.

O Kremlin tem desmentido qualquer projeto de invasão e tem acusado Washington de negligenciar as suas preocupações: crescente atividade de países da NATO no mar Negro, intenção ucraniana em aderir à Aliança Atlântica e ambição de Kiev de continuar a receber armamento do ocidente.